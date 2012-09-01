Лавров говорит, что с Украиной о Тузле и границе еще не договорились

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил в ходе выступления в МГИМО.

«Ничего не подписано. К сожалению, ничего еще не подписано», - сказал С.Лавров, отвечая на вопрос, соответствует ли действительности информация о том, что Тузла отойдет Украине.

По его словам, работа по делимитации морского пространства в Азовском и Черном морях продолжается и по многим аспектам достигнуто взаимопонимание.

«Окончательное решение еще не принято», - подчеркнул С.Лавров и заверил, что интересы как Украины, так и России будут полностью обеспечены.

Как сообщал УНИАН, 12 июля президенты России и Украины Владимир Путин и Виктор Янукович подписали совместное заявление о делимитации морского пространства в Азовском и Черном морях.

Также 12 июля РИА «Новости» со ссылкой на источник в российской делегации сообщило, что Москва и Киев на переговорах предварительно условились, что остров Тузла отойдет Украине, а Россия сохранит «право ключа» прохода судов через Керченский пролив.

«Достигнута предварительная договоренность, что в рамках делимитации границы украинской стороне - остров Тузла, Россия при этом сохранит «право ключа» прохода судов через Керченский пролив», - сказал собеседник агентства.