Лутковская решила разобраться с символикой ПР на админзданиях

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская в рамках мониторинговой поездки в Одесскую область избирательно проверила сообщение о нарушении правил агитации во время избирательной кампании, поступившее от общественной организации Альянс «Майдан».

Об этом омбудсмен сообщила сегодня на пресс-конференции в Одессе, проинформировали УНИАН в Управлении информационной политики и аналитической деятельности Секретариата Уполномоченного ВР по правам человека.

В.Лутковская отметила, что провела встречу с председателем Одесской областной государственной администрации Эдуардом Матвийчуком, во время которой выразила свою озабоченность фактами размещения партийных флагов на админзданиях, о которых сообщают общественные активисты.

По словам В.Лутковской, губернатор заверил, что по состоянию на 28 августа ни на одном государственном учреждении партийных флагов нет. Кроме того, Э.Матвийчук сообщил, что еще в конце прошлой недели провел совещание с главами районных государственных администраций, посвященное организации избирательного процесса. Во время этого совещания отмечалась недопустимость размещения какой-либо партийной символики на зданиях государственных учреждений.

На пресс-конференции В.Лутковская отметила, что совместный с общественными организациями мониторинг соблюдения избирательных прав граждан во время проведения избирательных кампаний является одним из приоритетов ее деятельности.

«В связи с началом избирательной кампании, для обеспечения защиты избирательных прав граждан и во исполнение рекомендаций Консультативного совета я назначила специального представителя по вопросам соблюдения избирательных прав граждан. Кроме того, при Уполномоченном по правам человека создан Общественный комитет по вопросам защиты активного избирательного права граждан, который будет заниматься мониторингом избирательного процесса», – сообщила В.Лутковская.

В состав Общественного комитета вошли представители неправительственных организаций, которые уже осуществляют мониторинг выборов, в частности представители движения «Честно», Альянса «Майдан», Института медиа права и другие.

Как сообщал УНИАН, в частности, «Батькивщина» подавала жалобу в ЦИК на нарушение правил агитации Партией регионов.

В частности, «Батькивщина» просила ЦИК признать размещение агитационных материалов и политической рекламы на зданиях и в помещениях заведений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности, а также организацию медицинского осмотра избирателей Одесской области не отвечающими требованиям закона, нарушающими права избирателей и могущими рассматриваться как прямой подкуп избирателей.

При этом «Батькивщина» в качестве доказательств предоставила соответствующие сообщения в СМИ, которые ЦИК не признала подтверждающими факты незаконного размещения именно Партией регионов агитационных материалов.

В то же время ЦИК 25 августа отказала партии «Батькивщина» в удовлетворении жалобы, а саму жалобу и материалы к ней решила передать в Министерство внутренних дел Украины.