29 августа суд объявит решение по кассации Тимошенко по «газовому делу»

Об этом сообщается на сайте суда.

Ранее защитник Тимошенко Сергей Власенко на брифинге перед ЦКБ «Укрзализныця» в Харькове высказал предположение, что Высший спецсуд огласит решение по кассационной жалобе защиты экс-премьера после очередного судебного заседания Киевского районного суда Харькова по делу о ЕЭСУ, которое запланировано на 11 сентября.

«Защита прогнозирует оглашение решения суда кассационной инстанции после слушания в Киевском районном суде города Харькова», - сказал С.Власенко.

Защитник отметил, что Высший спецсуд, не сообщив о дате оглашения решения, поступил «экстраординарно». По его словам, обычно суд оглашал свое решение в день слушания дела.

«Все, что происходило в Высшем специализированном суде по рассмотрению гражданских и уголовных дел, является абсолютно неприсущим, является абсолютно экстраординарным для этого суда. Этот суд всегда оглашал решение в тот же день, когда слушалось дело. Этот суд ушел, не объявив дату оглашения решения, отметив, что стороны будут поставлены в известность об этом в установленном законом порядке. Это значит - в письменном сообщении», - сказал С.Власенко.

Защитник предположил, что власть будет манипулировать сроками принятия решения по кассации Ю.Тимошенко. «Это означает, что как минимум с момента принятия ими решения нужно учесть так называемый срок на почтовое обращение, это по Украине 7 дней. Власть использует решение Высшего специализированного суда с целью манипуляции», - заявил С.Власенко.

Справка УНИАН. Ю.Тимошенко в октябре 2011 года была осуждена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году. С конца декабря 2011 года она отбывает срок в Качановской колонии в Харькове. Рассмотрение кассационной жалобы Ю.Тимошенко на приговор по газовому делу сначала было назначено на 15 мая, затем оно переносилось на 26 июня, 12 июля, 16 и 21 августа. Защита Ю.Тимошенко требует отменить приговор по газовому делу и освободить экс-премьера. 21 августа коллегия судей Высшего специализированного суда по рассмотрению уголовных и гражданских дел удалилась в совещательную комнату для принятия решения по результатам рассмотрения кассационной жалобы на приговор Ю.Тимошенко. Председательствующий судья по этому делу Станислав Мищенко не сказал, когда именно будет объявлено определение, отметив, что о времени будет сообщено дополнительно.

Киевский районный суд Харькова перенес рассмотрение дела относительно деятельности корпорации «Единые энергосистемы Украины» на 11 сентября.

В октябре 2011 года СБУ возбудила в отношении Ю.Тимошенко уголовное дело за перевод долгов корпорации ЕЭСУ на бюджет Украины. По информации пресс-центра СБУ, Ю.Тимошенко «обвиняется в организации уклонения от уплаты налогов на общую сумму свыше 4,7 млн. грн, расхищении и покушении на расхищение бюджетных средств путем незаконного возмещения свыше 25 млн. грн налога на добавленную стоимость, служебном подлоге и в уклонении от уплаты 681 тыс. грн подоходного налога. Методом расхищения бюджетных средств было внедрение корпорацией ЕЭСУ финансовой схемы сокрытия валютной выручки с использованием подконтрольных оффшорных компаний».

Ю.Тимошенко в 1995-1997 гг. возглавляла корпорацию ЕЭСУ.

В то же время защита настаивает, что дело в отношении Ю.Тимошенко о деятельности ЕЭСУ было закрыто в 2005 году законно, и это подтвердил Верховный Суд Украины.