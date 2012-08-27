29 августа суд объявит решение по кассации Тимошенко по «газовому делу»
Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел огласит решение по кассационной жалобе защиты Юлии Тимошенко на «газовый приговор» 29 августа 2012 года.
Об этом сообщается на сайте суда.
Ранее защитник Тимошенко Сергей Власенко на брифинге перед ЦКБ «Укрзализныця» в Харькове высказал предположение, что Высший спецсуд огласит решение по кассационной жалобе защиты экс-премьера после очередного судебного заседания Киевского районного суда Харькова по делу о ЕЭСУ, которое запланировано на 11 сентября.
«Защита прогнозирует оглашение решения суда кассационной инстанции после слушания в Киевском районном суде города Харькова», - сказал С.Власенко.
Защитник отметил, что Высший спецсуд, не сообщив о дате оглашения решения, поступил «экстраординарно». По его словам, обычно суд оглашал свое решение в день слушания дела.
«Все, что происходило в Высшем специализированном суде по рассмотрению гражданских и уголовных дел, является абсолютно неприсущим, является абсолютно экстраординарным для этого суда. Этот суд всегда оглашал решение в тот же день, когда слушалось дело. Этот суд ушел, не объявив дату оглашения решения, отметив, что стороны будут поставлены в известность об этом в установленном законом порядке. Это значит - в письменном сообщении», - сказал С.Власенко.
Защитник предположил, что власть будет манипулировать сроками принятия решения по кассации Ю.Тимошенко. «Это означает, что как минимум с момента принятия ими решения нужно учесть так называемый срок на почтовое обращение, это по Украине 7 дней. Власть использует решение Высшего специализированного суда с целью манипуляции», - заявил С.Власенко.
Справка УНИАН. Ю.Тимошенко в октябре 2011 года была осуждена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году. С конца декабря 2011 года она отбывает срок в Качановской колонии в Харькове. Рассмотрение кассационной жалобы Ю.Тимошенко на приговор по газовому делу сначала было назначено на 15 мая, затем оно переносилось на 26 июня, 12 июля, 16 и 21 августа. Защита Ю.Тимошенко требует отменить приговор по газовому делу и освободить экс-премьера. 21 августа коллегия судей Высшего специализированного суда по рассмотрению уголовных и гражданских дел удалилась в совещательную комнату для принятия решения по результатам рассмотрения кассационной жалобы на приговор Ю.Тимошенко. Председательствующий судья по этому делу Станислав Мищенко не сказал, когда именно будет объявлено определение, отметив, что о времени будет сообщено дополнительно.
Киевский районный суд Харькова перенес рассмотрение дела относительно деятельности корпорации «Единые энергосистемы Украины» на 11 сентября.
В октябре 2011 года СБУ возбудила в отношении Ю.Тимошенко уголовное дело за перевод долгов корпорации ЕЭСУ на бюджет Украины. По информации пресс-центра СБУ, Ю.Тимошенко «обвиняется в организации уклонения от уплаты налогов на общую сумму свыше 4,7 млн. грн, расхищении и покушении на расхищение бюджетных средств путем незаконного возмещения свыше 25 млн. грн налога на добавленную стоимость, служебном подлоге и в уклонении от уплаты 681 тыс. грн подоходного налога. Методом расхищения бюджетных средств было внедрение корпорацией ЕЭСУ финансовой схемы сокрытия валютной выручки с использованием подконтрольных оффшорных компаний».
Ю.Тимошенко в 1995-1997 гг. возглавляла корпорацию ЕЭСУ.
В то же время защита настаивает, что дело в отношении Ю.Тимошенко о деятельности ЕЭСУ было закрыто в 2005 году законно, и это подтвердил Верховный Суд Украины.