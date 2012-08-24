Лукашенко поблагодарил Януковича за «поистине стратегическое партнерство»

Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН в Республике Беларусь в пресс-службе Президента Беларуси, в своем поздравлении А.Лукашенко отметил, что белорусско-украинские отношения приобрели поистине стратегический характер.

«За годы суверенитета двух стран белорусско-украинские отношения приобрели поистине стратегический характер. Вместе с тем потенциал двустороннего сотрудничества далеко не исчерпан», - считает Президент Беларуси.

«Уверен, что дальнейшее расширение плодотворных дружественных связей в различных областях, наполнение их новым содержанием отвечают коренным интересам наших государств и народов», - отметил А.Лукашенко.