Лукашенко поблагодарил Януковича за «поистине стратегическое партнерство»
19:31, 24 августа 2012Политика
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Украины Виктора Януковича с Днем Независимости.
Лукашенко поздравил Януковича с Днем Независимости Украины
Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН в Республике Беларусь в пресс-службе Президента Беларуси, в своем поздравлении А.Лукашенко отметил, что белорусско-украинские отношения приобрели поистине стратегический характер.
«За годы суверенитета двух стран белорусско-украинские отношения приобрели поистине стратегический характер. Вместе с тем потенциал двустороннего сотрудничества далеко не исчерпан», - считает Президент Беларуси.
«Уверен, что дальнейшее расширение плодотворных дружественных связей в различных областях, наполнение их новым содержанием отвечают коренным интересам наших государств и народов», - отметил А.Лукашенко.
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