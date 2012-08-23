Налоговая проверит законность работы агитаторов на парламентских выборах

Согласно сообщению пресс-службы ГНСУ, которым располагает УНИАН, политические партии в ходе избирательной кампании зачастую нанимают рабочих без официального трудоустройства и выплачивают заработную плату «в конвертах», что является нарушением налогового и трудового законодательства.

«Кроме того, это повышает опасность того, что работники могут остаться без обещанных денег по окончании выборов», - сказано в сообщении.

В связи с этим ГНСУ рекомендует действующим агитаторам, координаторам, наблюдателям требовать от политических партий и штабов кандидатов в народные депутаты подписать гражданско-правовой договор или трудовое соглашение, что и будет гарантировать полную и своевременную оплату труда.

Со своей стороны налоговая служба предупреждает о том, что намерена проконтролировать соблюдение налогового законодательства в структурах, занимающихся организацией и проведением избирательной кампании.

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Как сообщал УНИАН, работодатели погасили в первом полугодии более 620 млн грн задолженности по зарплате после вмешательства сотрудников Государственной налоговой службы.

Выборы новой Верховной Рады намечены на октябрь 2012 года. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 5771 кандидата в народные депутаты. Из них 2644 – по партийным спискам и 3127 – в мажоритарных округах.

Всего зарегистрированы списки 22 партий, но в целом в выборах будет принимать участие 89 партий, которые выдвинули кандидатов либо по спискам, либо в одномандатных округах.