На выборах за один день можно заработать до 100$

С 1 августа начинаются агитационные кампании политических партий, которые идут в парламент, поэтому на сайтах вакансий и в соцсетях уже появилось много предложений поработать на выборах агитаторами или наблюдателями, сообщает "Сегодня".

По одному из указанных телефонов в объявлении рассказали, что в день обещают платить 100 грн.

«Но можно получить и больше, если захотите поработать еще и в выходные дни, — говорит Олег. — Нужно с 9.00 до 18.00 раздавать возле палатки листовки и агитировать людей. Тренинги никакие не будем проводить, только небольшой инструктаж. Поэтому человек нам нужен такой, которому больше 18 лет и он может уверенно излагать мысли. И, конечно же, быть приветливым и улыбаться».

Другие работодатели - более требовательны. «Нам нужны вменяемые люди с приятной внешностью. Вы же будете представлять партию. Какую? Пока не могу сказать, да и какая вам разница! — объясняет Максим. — За работу в агитационных палатках платим 15 гривен в час. Рабочий день 8 часов с перерывом на обед. Еще денежные бонусы, кто хорошо будет агитировать».

Отдают предпочтение студентам, причем указывают, что нужны активные и энергичные люди. «Раздача листовок. Оплата почасовая. Зарплата от 200 грн за один день», — обещают в объявлении.

Можно устроиться наблюдателем по подсчету голосов. Там платят больше, но и работа хлопотнее. «Работа всего на одни сутки, платим $100, — говорит Игорь, который набирает людей. — Нужно быть готовым к командировке в другой город».

Некоторые партии подходят к выбору кандидатов основательно. «Требуются юристы, политологи, философы и социологи работать наблюдателем на весь период предвыборной кампании. Всего четыре месяца, по окончании получите 8 тысяч гривен, — говорится в объявлении. — В обязанности входит фиксировать нарушения, составлять акты на избирательных участках». Обещают «интересную работу в дружном коллективе».

Как неофициально рассказали в одном из районных штабов «Батькивщины», там сейчас ищут людей. Платить обещают 100—120 грн за день. Официально в БЮТ уверяют, что агитаторов за деньги не нанимают. По негласной информации, собираются платить агитаторам и в ПР (в крупных городах по 100 грн в день, в маленьких — по 60 грн). Впрочем, официально регионалы это опровергают.

«У нас в партии более полутора миллионов людей. Нам не нужно никого нанимать», — сказал первый зампредседателя фракции ПР Михаил Чечетов.