Богословская хотела покататься перед Януковичем - аттракцион не запустился (фото)
Народный депутат от Партии регионов Инна Богословская и депутат Харьковского облсовета Дмитрий Добкин хотели, но не смогли покататься на аттракционе в Харькове в ходе посещения Президентом Виктором Януковичем местного парка.
Как сообщает интернет-издание «Объектив», во время осмотра парка Горького В.Янукович остановился возле аттракциона свободного падения и предложил людям из его сопровождения прокатиться на аттракционе.
Вызвались И.Богословская, а также депутаты облсовета Д.Добкин и Евгений Мураев. Депутаты сели в кресла, просидели несколько минут, но по неизвестным причинам аттракцион так и не запустился. После этого глава государства и его свита продолжили осмотр парка.
Как сообщил позже вице-мэр Харькова Игорь Терехов, перед проходом делегации отключили компрессоры, которые поднимают кресла аттракциона на высоту. Чтобы компрессоры начали работу, должно было пройти определенное время. Его у членов делегации не было, нужно было ехать на новый объект, поэтому ждать они не стали.