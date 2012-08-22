«Наша Украина» до сих пор должна Третьякову 17 млн. гривен

«Та сумма, которую непосредственно должны мне, и которую называют долгом «Нашей Украины» - это гораздо меньшая сумма моих вложений в эту политическую силу. – отметил Третьяков. - Но раз уж мы заключили соглашение, и эти деньги взяты в долг, то их надо отдавать. На данный момент я выиграл все суды по этому вопросу».

В интервью «АиФ – Украина» Третьяков отметил, что долг «Нашей Украины» возник в 2006 году, когда курс гривны к доллару был равен пяти.

Кроме того, оппозиционный депутат, отвечая на вопрос журналистов о своих нынешних взаимоотношениях с лидером партии «Наша Украина» Виктором Ющенко, отметил: «Это важная часть, но, вместе с тем, и большая боль моей жизни. С одной стороны нас связывают эмоции протестного Майдана, охватившие миллионы украинцев, президентские выборы 2004-го года. Будучи заместителем начальника его избирательного штаба, я вложил в эту победу много своих личных сил – моральных, физических и финансовых. С другой стороны получил огромное разочарование, как и многие украинские граждане, которые тогда поддержали Ющенко. Я перестал быть членом партии «Наша Украина» еще в 2010 году, на этом история нашего сотрудничества прекратилась»

Напомним, что оппозиционный депутата Александр Третьяков баллотируется по №218-му мажоритарному округу Киева, включающему части Святошинского и Оболонского районов, путем самовыдвижения.