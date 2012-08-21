Евродепутат призывает ЕС, США, ВТО усилить давление на украинскую власть
Депутат Европейского парламента от Германии, сопредседатель группы «зеленых» Ребекка Хармс выступает за усиление давления на украинскую власть со стороны демократий мира.
Об этом она заявила собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе, комментируя решение Центральной избирательной комиссии Украины отказать в регистрации кандидатами в депутаты - бывшему премьер-министру Юлии Тимошенко и бывшему министру внутренних дел Юрию Луценко.
«Решение Центральной избирательной комиссии не дать возможности лицам, которые принимают участие в судебных процессах, баллотироваться на выборы, к сожалению, не является сюрпризом. Настоящая проблема заключается в том, что эти процессы выглядят политически мотивированными», - сказала евродепутат.
Она отметила, что очень проблематичной является стратегия Президента Виктора Януковича и правительства Николая Азарова относительно решения вопроса политических оппонентов путем арестов и осуждения их на длительные сроки лишения свободы.
«Если это будет длиться, следующие парламентские выборы в моих глазах вряд ли могут быть одобрены как свободные и демократические», - сказала Р.Хармс.
Депутат Европарламента отметила, что мандат миссии ОБСЕ, которая будет наблюдать за выборами в Украине, достаточно ограниченным в вопросе политически мотивированных судебных процессов.
«Именно поэтому я призываю, чтобы мы – то есть европейские институты и страны-члены ЕС, а также другие демократические игроки, такие как США, ВТО и тому подобное – сейчас усилили давление. Например, ЕС и ВТО должны были бы сейчас заморозить переговоры относительно международных соглашений с Украиной. И нам также стоит рассматривать последующие возможные санкции, включая такие мероприятия, как запрещение на въезд для тех, кто хочет подорвать демократическое развитие Украины для собственных политических преимуществ”, - подчеркнула Р.Хармс.
Она отметила, что планирует принять участие в наблюдении за парламентскими выборами, которые состоятся в Украине 28 октября, а также подчеркнула важность четких заявлений со стороны наблюдателей и представителей демократического мира против злоупотреблений судебной системой, Президентом и правительством Украины.
«Я также ожидаю, что ОБСЕ внимательно отследит предвыборную кампанию, с особым вниманием на неравное распределение финансовых ресурсов, доступ к кампании по мажоритарным округам, а также доступ к СМИ», - сказала Р.Хармс.
Она выразила мнение относительно того, что такой мониторинг должен начаться, по меньшей мере, за 2 месяца до выборов.