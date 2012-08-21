Евродепутат призывает ЕС, США, ВТО усилить давление на украинскую власть

Об этом она заявила собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе, комментируя решение Центральной избирательной комиссии Украины отказать в регистрации кандидатами в депутаты - бывшему премьер-министру Юлии Тимошенко и бывшему министру внутренних дел Юрию Луценко.

«Решение Центральной избирательной комиссии не дать возможности лицам, которые принимают участие в судебных процессах, баллотироваться на выборы, к сожалению, не является сюрпризом. Настоящая проблема заключается в том, что эти процессы выглядят политически мотивированными», - сказала евродепутат.

Она отметила, что очень проблематичной является стратегия Президента Виктора Януковича и правительства Николая Азарова относительно решения вопроса политических оппонентов путем арестов и осуждения их на длительные сроки лишения свободы.

«Если это будет длиться, следующие парламентские выборы в моих глазах вряд ли могут быть одобрены как свободные и демократические», - сказала Р.Хармс.

Депутат Европарламента отметила, что мандат миссии ОБСЕ, которая будет наблюдать за выборами в Украине, достаточно ограниченным в вопросе политически мотивированных судебных процессов.

«Именно поэтому я призываю, чтобы мы – то есть европейские институты и страны-члены ЕС, а также другие демократические игроки, такие как США, ВТО и тому подобное – сейчас усилили давление. Например, ЕС и ВТО должны были бы сейчас заморозить переговоры относительно международных соглашений с Украиной. И нам также стоит рассматривать последующие возможные санкции, включая такие мероприятия, как запрещение на въезд для тех, кто хочет подорвать демократическое развитие Украины для собственных политических преимуществ”, - подчеркнула Р.Хармс.

Она отметила, что планирует принять участие в наблюдении за парламентскими выборами, которые состоятся в Украине 28 октября, а также подчеркнула важность четких заявлений со стороны наблюдателей и представителей демократического мира против злоупотреблений судебной системой, Президентом и правительством Украины.

«Я также ожидаю, что ОБСЕ внимательно отследит предвыборную кампанию, с особым вниманием на неравное распределение финансовых ресурсов, доступ к кампании по мажоритарным округам, а также доступ к СМИ», - сказала Р.Хармс.

Она выразила мнение относительно того, что такой мониторинг должен начаться, по меньшей мере, за 2 месяца до выборов.