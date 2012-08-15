ВАСУ встал на сторону ЦИК: Тимошенко и Луценко не зарегистрируют

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение суда было зачитано председательствующим по этому делу судьей Александром Ведяниновым.

В частности суд, рассмотрев жалобу на решение Киевского апелляционного административного суда, который отказался разрешить регистрацию Ю.Тимошенко и Ю.Луценко, не нашел правовых оснований для ее удовлетворения.

Таким образом, суд оставил в силе решение предыдущей судебной инстанции, а также признал законным постановление Центральной избирательной комиссии об отказе в регистрации Ю.Тимошенко и Ю.Луценко.

В своем решении Высший админсуд указал, что все этапы избирательной кампании связаны и объединены между собой и поэтому нормы действующего законодательства распространяются на все эти этапы. Кроме того, суд заметил, что доводы представителя истца являются необоснованными, поскольку не содержат норм, которые бы разрешали быть избранными кандидатам, имеющим непогашенную судимость.

Ввиду этого, суд постановил, что постановление предыдущей судебной инстанции является законным и обоснованным и оснований для его отмены нет. Таким же законным является и решение Центризбиркома об отказе в регистрации Ю.Тимошенко и Ю.Луценко, отмечается в решении ВАСУ.

Постановление Высшего админсуда вступает в силу с момента объявления и не подлежит обжалованию.

Как сообщал УНИАН, 8 августа Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать кандидатами в народные депутаты по списку «Батькивщины» экс-премьер-министра Ю.Тимошенко и экс-министра внутренних дел Украины Ю.Луценко.

Как отметил член ЦИК Александр Шелестов, учитывая документы, поданные в ЦИК 6 августа Министерством внутренних дел, а 8 августа Печерским судом и Генпрокуратурой, комиссия выявила обстоятельства, которые лишают Ю.Тимошенко и Ю.Луценко права баллотироваться в народные депутаты и быть включенными в список «Батькивщины» под номерами 1 и 5 соответственно.

11 августа Киевский апелляционный административный суд не удовлетворил жалобу Объединенной оппозиции в ЦИК на отказ зарегистрировать Ю.Тимошенко и Ю.Луценко кандидатами в депутаты.

Суд мотивировал свое решение тем, что законодательство не разрешает регистрацию кандидатами в народные депутаты лиц, которые имеют на время регистрации непогашенную судимость.

13 августа объединенная оппозиция обжаловала в Высший админсуд решение Киевского апелляционного админсуда.