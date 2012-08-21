Евродепутат: выборы в Украине, фактически, уже можно считать недемократическими

В частности, Э.Брок считает недопустимыми, что Юлии Тимошенко, Юрию Луценко и другим оппозиционным политикам на разных уровнях не позволяют принимать участие в выборах или обращаются с ними несправедливо. Политически мотивированные приговоры и судебные процессы разрушают шансы на свободные и честные выборы осенью.

Об этом он заявил в интервью Тиждень.ua.

По словам европарламентария, «украинские выборы не могут быть расценены как свободные, прозрачные и честные. Это открытое нарушение верховенства права и демократии. Я надеюсь, что украинская власть найдет, как вернуться к демократическим принципам».

«Я снова подчеркиваю, - сказал Э.Брок, - речь идет не только о случаях с Ю.Тимошенко и Ю.Луценко, но и о других, в частности и на местном уровне. К сожалению, мы вынуждены констатировать, что оппозиционные политики находятся под давлением и в невыгодном положении. Свободные и честные выборы – это не только вопрос технических процедур в день самого голосования».

На вопрос, стоит ли ожидать новой резолюции Европарламента относительно ситуации в Украине на следующей сессии, которая состоится в сентябре, Э.Брок ответил: «Европарламент и Евросоюз в целом будут очень внимательно следить за ситуацией в Украине. К сожалению, мы вынуждены отметить, что шансов на свободные и честные выборы становится все меньше. ЕС и Европарламент найдут правильные ответы в нужный момент. В Киеве никто не должен надеяться, что все закончится и будет забыто после сфальсифицированных выборов».

Э.Брок также отметил, что не видит никаких шагов украинской власти по выполнению последней резолюции Европарламента относительно Украины.

«Пока что я вижу лишь, как украинская власть все больше отходит от изложенных в резолюции рекомендаций, тем самым изолируя себя», - отметил европарламентарий.