Общественник из Луганска, покусавший трех человек, идет в нардепы

Об этом сообщает сайт ЦИК.

В декларации М.Пащука, которая находится в свободном доступе на сайте, сказано, что за прошлый год его доходы составили 615 грн. Вместе с тем, никаких других доходов, недвижимости, акций и дивидендов М.Пащук и его семья – сын Богдан Пащук, в прошлом году не имели.

Как сообщал УНИАН, 30 сентября 2011 года во время сессии Луганского горсовета М.Пащук откусил фалангу пальца охраннику горсовета. Свои действия М.Пащук мотивировал тем, что охранник мешал ему выступить на трибуне и зачитать резолюцию митинга протеста против переноса городской ярмарки с Ярмарочной площади. Охранник был вызван в сессионный зал для того, чтобы вывести М.Пащука, который срывал работу сессии.

1 октября милиция возбудила уголовное дело в отношении М.Пащука по ст. 296 ч. 3 Уголовного кодекса за хулиганство.

В 2010 году М.Пащук укусил за грудь и плечо начальника домоуправления. Инцидент случился во время собрания жильцов нескольких домов, требовавших от начальника домоуправления объяснить, почему в домах нет тепла.

По этому факту против М.Пащука также возбуждено уголовное дело по вышеупомянутой статье.

6 декабря 2011 года М.Пащуку было предъявлено обвинение по третьему уголовному делу (ст. 345 ч. 2 УК Украины). Как выяснила проверка, общественник 30 сентября не только откусил палец охраннику, но также укусил милиционера за палец правой руки.

Все три дела объединены в одно с тремя эпизодами. Дело рассматривает Ленинский районный суд Луганска.