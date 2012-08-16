Власенко убеждает суд бутылкой воды за миллион гривен

Адвокаты Александр Плахотнюк, Николай Сирый, Юрий Сухов, Николай Титаренко и Сергей Власенко завершили процесс предоставления пояснений коллегии судей Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел в поддержку кассационной жалобы на приговор экс-премьер-министру Юлии Тимошенко по газовому делу.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, Н.Сирый в своем выступлении отметил, что в случае, если Высший спецсуд оставит приговор в силе, то тем самым исказит базовые позиции понимания уголовного права, а также это перечеркнет те достижения украинского народа и политиков, которые в течение многих лет выстраивали основы правового Украинского государства.

Со своей стороны С.Власенко отметил, что ни суд первой инстанции, ни Апелляционный суд не установили, кому именно и каким образом был нанесен ущерб газовыми контрактами.

«Убытков от контрактов не бывает. Бывают убытки от невыполнения контрактов. Если я продам эту бутылку воды господину Плахотнюку за миллион гривен, это не будет означать, что у него будут убытки», - сказал адвокат, отметив, что из года в год цена на российский газ для всех стран постоянно росла, а не уменьшалась.

В завершение своего выступления С.Власенко подчеркнул, что он считает единственно возможным выходом из ситуации, в которой оказалась Ю.Тимошенко и в связи с этим Украинское государство, - удовлетворение в полном объеме кассационной жалобы на приговор.

Сейчас пояснения суду дает представитель гражданского истца от НАК «Нафтогаз Украины».

После чего будет выступать сторона обвинения.

Справка УНИАН. Ю.Тимошенко в октябре 2011 года была осуждена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых соглашений с Россией в 2009 году. С конца декабря 2011 года она отбывает срок в Качановской колонии в Харькове. С мая из-за ухудшения здоровья Ю.Тимошенко находится на лечении в больнице "Укрзализницы" в Харькове.

Рассмотрение кассационной жалобы Ю.Тимошенко на приговор по газовому делу сначала было назначено на 15 мая, затем перенесено на 26 июня, затем - на 12 июля и на 16 августа. Ю.Тимошенко неоднократно обращалась в суд с просьбой рассматривать кассацию в ее отсутствие.

Защита Ю.Тимошенко требует отменить приговор по газовому делу и освободить экс-премьера.