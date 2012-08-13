СМИ: Добкин и Хомутынник отрицают факт избиения журналиста Найема

Во время допроса в киевской прокуратуре факт избиения журналиста Мустафы Найема охранником делегата съезда Партии регионов, подтвердил сам журналист и его коллега, тогда как другие свидетели инцидента - харьковский губернатор Михаил Добкин и народный депутат Виталий Хомутынник (ПР ) это опровергли.

Об этом «Телекритике» сообщили в прокуратуре Днепровского района города Киева. «Добкин и Хомутынник сказали, что не могут подтвердить факт избиения журналиста и изъятия его телефона», - сказали в прокуратуре.

Относительно инспекторов ГАИ, которые также присутствовали во время инцидента с Мустафой Найемом, в прокуратуре отметили, что они «в то время контролировали дорожный поток на улице и поэтому не следили за ситуацией».

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Также в учреждении сообщили, что провели проверку заявления Мустафы Найема по поручению МВД, и предоставили в министерство ее результаты.

Как сообщалось, 10 августа ГУМВД Украины в городе Киеве заявило, что Днепровского райуправления милиции в Киеве проведена проверка обстоятельств по заявлению Мустафы Найема о его избиении 30 июля вблизи Международного выставочного центра (проспект Броварской, 15).

По результатам проверки, «никаких свидетельств и доказательств грубого нарушения общественного порядка или причинения Мустафе Найему телесных повреждений не получено. Опрошенные в ходе проверки очевидцы, в том числе и указанные самим Мустафой Найемом, свидетельств любых конфликтов между ним и другими лицами не предоставили».

Напомним, инцидент с Мустафой Найемом произошел 30 июля. Охрана одного из делегатов съезда Партии регионов избила журналиста, выбила у него из рук телефон и удалила из него снятое видео.

Мустафа Найем написал заявление в милицию по поводу совершенных в отношении него нарушений. Милиция передала дело Мустафы Найема в прокуратуру, а пресс-секретарь президента Дарья Чепак заявила, что держит его на контроле.

Независимый медиа-профсоюз Украины и Национальный союз журналистов Украины обратились к министру МВД Виталию Захарченко и генеральному прокурору Украины ВикторуПшонке и создали группу быстрого реагирования на инцидент с Мустафой Найемом.