Журналиста Мустафу Найема избила охрана делегата съезда ПР
Охрана одного из делегатов съезда Партии регионов побила журналиста Мустафу Найема.
Об этом "Украинской правде" сообщил сам журналист.
По его словам, инцидент произошел после того, как на пути к выставочному центру, где проходит съезд регионалов, машина сопровождения одного из делегатов подрезала мотоцикл М.Найема.
После этого один из охранников открыл дверь и сказал "Дол***б, куда ты едешь. Ты что не видиш, мы в эскорте".
Когда М.Найем и машина сопровождения приехали к зданию выставочного центра, журналист подошел, чтобы спросить, кто именно ехал в автомобиле.
Вместо этого из машины вышел охранник, который выбил из рук М.Найема телефон и, со словами "Парнишка, ты что охр***ел", оттолкнул его.
После этого другой охранник поднял телефон, удалил из него видео, снятое журналистом, и отдал М.Найему.
Свидетелями инцидента были сотрудники ГАИ и регионал Виталий Хомутинник.
Депутат сказал, что он узнает, почему охранники так себя вели, и догадывается, кто мог ехать в автомобиле.
Позже с телефона В.Хомутинника журналисту позвонил какой-то человек и пытался прояснить эту ситуацию. Однако на вопрос журналиста, с кем он говорит, ему ответили, что это не важно и ситуация не стоит огласки.