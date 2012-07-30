Журналиста Мустафу Найема избила охрана делегата съезда ПР

Об этом "Украинской правде" сообщил сам журналист.

По его словам, инцидент произошел после того, как на пути к выставочному центру, где проходит съезд регионалов, машина сопровождения одного из делегатов подрезала мотоцикл М.Найема.

После этого один из охранников открыл дверь и сказал "Дол***б, куда ты едешь. Ты что не видиш, мы в эскорте".

Когда М.Найем и машина сопровождения приехали к зданию выставочного центра, журналист подошел, чтобы спросить, кто именно ехал в автомобиле.

Вместо этого из машины вышел охранник, который выбил из рук М.Найема телефон и, со словами "Парнишка, ты что охр***ел", оттолкнул его.

После этого другой охранник поднял телефон, удалил из него видео, снятое журналистом, и отдал М.Найему.

Свидетелями инцидента были сотрудники ГАИ и регионал Виталий Хомутинник.

Депутат сказал, что он узнает, почему охранники так себя вели, и догадывается, кто мог ехать в автомобиле.

Позже с телефона В.Хомутинника журналисту позвонил какой-то человек и пытался прояснить эту ситуацию. Однако на вопрос журналиста, с кем он говорит, ему ответили, что это не важно и ситуация не стоит огласки.