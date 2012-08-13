3075 мажоритарщиков «сдались» в ЦИК

Как сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК, 11-12 августа комиссия приняла документы для регистрации кандидатами в народные депутаты Украины в одномандатных избирательных (мажоритарных) округах от 238 чел. Из них: 188 чел. – самовыдвиженцы, а 50 чел. в мажоритарных округах выдвинули 10 политических партий.

Также 11-12 августа приняты избирательные списки кандидатов и соответствующие документы для дальнейшей регистрации в общегосударственном многомандатном избирательном округе от трех политических партий: «Зеленая планета» – 225 чел., Радикальная партия Олега Ляшко – 150 чел. и «Русский блок» – 34 чел.

Справка УНИАН. Согласно ориентировочному календарному плану основных организационных мероприятий по подготовке и проведению выборов народных депутатов Украины, сегодня - последний день приема документов для регистрации кандидатов.