"Свобода" внесет закон о запрете коммунистической идеологии

Об этом О.Тягнибок написал в своем блоге на «Украинской правде».

«Заявление П.Симоненка об изменении герба и гимна Украины путем референдума – бред. Это у главного компартийного прислужника олигархов, как говорил их кровавый диктатор Сталин, – "галавакружение от успехаф". После подписания украинофобского закона о языках Симоненка действительно понесло. Но предложение относительно референдума – блеф», - отметил О.Тягнибок.

Он уверен, что державническое сознание украинцев находится на таком уровне, что немногие возьмутся поддерживать такую антиконституционную инициативу.

О.Тягнибок пообещал, что через три месяца, когда "Свобода" пройдет в парламент, одним из первых ее законопроектов будет Закон "О запрещении коммунистической идеологии в Украине".

«Этот проект закона, который разработало наше объединение, я подал на рассмотрение Верховной Рады еще 1 ноября 2005 года. Как видим, он актуален и сегодня», - подчеркнул лидер ВО «Свобода».

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Как сообщал УНИАН, 9 августа лидер КПУ Петр Симоненко предложил на всенародном референдуме обсудить герб и гимн Украины. Он считает, что лишь референдум способен положить конец двадцатилетним спорам о символах Украины.

П.Симоненко отметил, что государство не может существовать под символом, «с которым встречали Гитлера во время войны и под которым убивали невинных людей».