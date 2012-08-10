Тигипко заявляет, что обнаружил в Минсоцполитики четыре коррупционные схемы

Об этом С.Тигипко сказал в интервью газете «Комсомольская правда в Украине».

«Я пришел в Министерство соцполитики и выявил четыре коррупционные схемы. Две уже удалось сломать, над двумя оставшимися продолжаю биться и сейчас», - сказал он.

По словам С.Тигипко, в этом году на приобретение инвалидных колясок будет потрачено почти 700 млн грн, в то время как раньше эти закупки проводились на коррупционных началах - для участия в тендере заносились конверты.

«Вторая коррупционная лазейка - это путевки для чернобыльцев. 382 миллиона заложены в этом году на их финансирование. До принятия соответствующего закона, для того чтобы попасть в тендер, лечебные учреждения платили деньги. Сейчас это изменили. Мы перешли на ваучерную систему. Инвалид сам выбирает себе коляску и лечебное заведение», - сказал он.

С.Тигипко отметил, что две остальные проблемы оказались сложнее. «Мы выделяем средства на автомобили для инвалидов и на питание детей из Чернобыльской зоны. Но из этих средств к инвалидам и детям реально поступают только 50 процентов», - сообщил министр.

По словам С.Тигипко, он предлагал напрямую эти деньги доплачивать всем, кто нуждается в автомобиле, к пенсии, но общественным организациям инвалидов это не понравилось.

С.Тигипко также предлагал, чтобы выделенные деньги для детей из Чернобыльской зоны получали их родители, но это предложение также раскритиковали общественные организации.

«Без коррупции некоторым чиновникам становится неинтересно работать, они сами уходят. И правильно делают. Потому что если видят вектор нашей работы, то понимают, что и до них скоро доберемся», - сказал С.Тигипко.