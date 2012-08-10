Луценко-судье: Если хотите шоу, то вы получите в моем лице достойного партнера

Печерский районный суд Киева решил проводить дебаты в рамках рассмотрения уголовного дела по обвинению экс-министра внутренних дел Юрия Луценко, а также подсудимых Владимира Тарасенко и Олега Павленова в служебной халатности в отсутствие потерпевшего Валентина Давыденко.

Как передает корреспондент УНИАН, в начале сегодняшнего заседания председательствующая на процессе судья Анна Медушевская зачитала телеграмму от В.Давыденко, в которой тот в очередной раз просит не вызывать его на судебное заседание.

«Претензий к подсудимым не имею. Прошу не вызывать меня на судебное заседание», - привела слова потерпевшего судья.

Сторона защиты экс-министра положилась на усмотрение суда в решении вопроса относительно дебатов при отсутствии потерпевшего.

Так же высказался и Ю.Луценко. В то же время он начал требовать от суда, чтобы для собравшихся в зале были обеспечены надлежащие условия, в частности, развернут ряд скамей, которыми конвой отгородил часть зала.

Судья согласилась с требованием подсудимого, после чего Ю.Луценко стал требовать, чтобы в судебный зал допустили телеоператоров, поскольку ранее суд принял решение о запрещении фото- и видеофиксациях процесса до завершения судебного следствия.

Обращаясь к председательствующей на повышенных тонах, Ю.Луценко напомнил, что фото- и видеосъемка была запрещена именно на время судебного следствия, которое уже закончилось.

«Почему Вы боитесь продемонстрировать мои аргументы недоумкам из ГПУ? Что Вы прячете? Отсутствие доказательств? Так это и так всем понятно. Сколько можно этот процесс вести без права на защиту, без права на публичность?», - возмутился Ю.Луценко, пообещав при этом Г.Медушевской, что в случае, если она откажет в допуске телеоператорам в судебный зал, он оставит за собой право «комментировать всю ту дурость, которую будет говорить прокуратура».

"Если хотите вести в стиле шоу, то вы получите в моем лице достойного партнера", - добавил он.

Заслушав позицию Ю.Луценко, судья, тем не менее, отказала ему в его просьбе.

Сейчас в судебных дебатах выступают представители прокуратуры.