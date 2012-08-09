КПУ предлагает на референдуме обсудить Герб и Гимн Украины

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КПУ, об этом на пресс-конференции в Харькове заявил лидер КПУ Петр Симоненко.

Он считает, что только референдум способен положить конец двадцатилетним спорам относительно герба и гимна Украины.

П.Симоненко подчеркнул, что государство не может существовать под символом, «с которым встречали Гитлера во время войны и под которым убивали невинных людей».