КПУ предлагает на референдуме обсудить Герб и Гимн Украины
17:34, 09 августа 2012Политика
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Коммунистическая партия Украины предлагает на всенародном референдуме обсудить государственные герб и гимн Украины.
Симоненко не нравится
Как сообщили УНИАН в пресс-службе КПУ, об этом на пресс-конференции в Харькове заявил лидер КПУ Петр Симоненко.
Он считает, что только референдум способен положить конец двадцатилетним спорам относительно герба и гимна Украины.
П.Симоненко подчеркнул, что государство не может существовать под символом, «с которым встречали Гитлера во время войны и под которым убивали невинных людей».
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