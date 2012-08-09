Суд пустил Квасневского на рассмотрение апелляции Иващенко

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня во время предварительного рассмотрения жалобы огласила председательствующая в судебном процессе судья апелляционного суда столицы Ольга Юрдига, удовлетворив таким образом соответствующее заявление А.Квасневского.

Обосновывая свое решение, О.Юрдига объяснила, что «в Украине при осуществлении судопроизводства обеспечивается принцип гласности судебного рассмотрения, что предусматривает открытые судебные заседания».

Справка УНИАН. Главным управлением военных прокуратур Генеральной прокуратуры Украины 20 августа 2010 года было возбуждено уголовное дело по обвинению В.Иващенко в злоупотреблении служебным положением во время подписания плана санации Госпредприятия Минобороны «Феодосийский судомеханический завод».

В.Иващенко был задержан в августе 2010 года. В отношении него была избрана мера пресечения – взятие под стражу.

12 апреля 2012 года Печерский райсуд Киева осудил В.Иващенко к 5 годам лишения свободы.

Сегодня, 9 августа, Апелляционный суд Киева отказался провести частичное судебное следствие по делу по обвинению В.Иващенко и назначил на 14 августа рассмотрение его жалобы по существу на приговор Печерского районного суда столицы.

Справка УНИАН. Бывший Президент Польши А.Квасневский осуществляет от имени Европейского парламента мониторинг судебных заседаний по делу экс-премьера Юлии Тимошенко.