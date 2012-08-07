Рассмотрение апелляции Иващенко перенесли на 9 августа

Об этом УНИАН сообщил адвокат В.Иващенко Борис Нечипоренко.

«Сегодня нам, адвокатам со стороны суда сообщили, что на 10 часов утра 9 августа назначено предварительное рассмотрение, при этом не обосновав, на каких основаниях это делается», - сказал Б.Нечипоренко.

Справка УНИАН. Главным управлением военных прокуратур Генеральной прокуратуры Украины 20 августа 2010 года было возбуждено уголовное дело по обвинению В.Иващенко в злоупотреблении служебным положением во время подписания плана санации Госпредприятия Минобороны «Феодосийский судомеханический завод».

В.Иващенко был задержан в августе 2010 года. В отношении него была избрана мера пресечения – взятие под стражу.

12 апреля 2012 года Печерский райсуд Киева приговорил В.Иващенко к 5 годам лишения свободы.