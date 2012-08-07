Рассмотрение апелляции Иващенко перенесли на 9 августа
Апелляционный суд Киева назначил на 9 августа предварительное рассмотрение жалобы бывшего вр.и.о. министра обороны Украины Валерия Иващенко на приговор, хотя судебное заседание ранее уже было назначено на 14 августа.
Об этом УНИАН сообщил адвокат В.Иващенко Борис Нечипоренко.
«Сегодня нам, адвокатам со стороны суда сообщили, что на 10 часов утра 9 августа назначено предварительное рассмотрение, при этом не обосновав, на каких основаниях это делается», - сказал Б.Нечипоренко.
Справка УНИАН. Главным управлением военных прокуратур Генеральной прокуратуры Украины 20 августа 2010 года было возбуждено уголовное дело по обвинению В.Иващенко в злоупотреблении служебным положением во время подписания плана санации Госпредприятия Минобороны «Феодосийский судомеханический завод».
В.Иващенко был задержан в августе 2010 года. В отношении него была избрана мера пресечения – взятие под стражу.
12 апреля 2012 года Печерский райсуд Киева приговорил В.Иващенко к 5 годам лишения свободы.