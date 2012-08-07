Герман «позволила» объективным СМИ спокойно работать

Об этом в эфире «5 канала» заявила советник Президента Украины, Руководитель Главного управления по гуманитарным и общественно-политическим вопросам Администрации Президента Украины Анна Герман.

Относительно возбуждения уголовных дел по отношению издания «Левый берег» и телеканала TВi, А.Герман отметила, что однозначно такая ситуация не должна была иметь место.

В то же время она подчеркнула, что «справедливость восторжествовала, восторжествовал закон – эти дела законно закрыты». «Мы живем в стране, где можно добиться верховенства права», - цитирует советника Президента сайт Партии регионов.

«Этот пример закрытия этих уголовных дел добавляет нам оптимизма, он свидетельствует о том, что в стране можно надеяться на то, что правда восторжествует. Я думаю, что это особенно важно», - заявила А.Герман.