Адвокат: Мельниченко заманили в Италию хитростью

«Думаю, это была спецоперация СБУ и итальянских спецслужб. Его задержали сразу после приземления самолета, то есть итальянцы знали о прилете именно этим рейсом из Вашингтона, и были готовы «упаковать» его прямо у трапа. СБУ могла представить Николая как террориста №1, и эта легенда сработала», - рассказал защитник "Сегодня".

По словам Недилько, Мельниченко содержится в нормальных условиях, пыток и запрещенных методов выбивания показаний не применяют.

В Украине Мельниченко инкриминируют три статьи УК — разглашение гостайны, повлекшее тяжкие последствия, подделка документов и превышение служебных полномочий.

Начальник отдела по связям со СМИ Генпрокуратуры Юрий Бойченко заявил, что ГПУ в дело Мельниченко пока не вмешивается, поскольку еще не определен его правовой статус, и он находится за рубежом. А в СБУ неофициально говорят: «За что боролся, на то и напоролся — торговал направо и налево своими записями, думая, что останется безнаказанным».

Напомним, в понедельник состоялось заседание суда, на котором Мельниченко заявил, что в Украине есть угроза его жизни, и попросил не принимать решение об экстрадиции. У минюста Италии есть 10 дней, чтобы определиться, вернуть экс-майора на родину или отпустить. Как уточнил украинский защитник Мельниченко Павел Сычев, в Италии у Николая тоже есть адвокаты: «По их запросу мы выслали ряд документов, свидетельствующих о том, что возвращение небезопасно. Дело будет рассматривать судья-женщина».