Герман: Литвин выбил у Януковича "языковый козырь"

Об этом заявила советник президента Анна Герман в интервью 5 каналу.

"Я не знаю, какое он примет решение. Я не знаю, каким будет его решение. Хотя, то Литвин легитимизировал этот закон, практически отнимает у президента основной козырь", - отметила она.

"Поэтому будем работать над тем, чтобы защитить украинский язык. Чтобы он остался государственным. Чтобы украинский язык стал модным. Даже на улицах Киева, который еще недавно был русскоязычный, даже при том, что многие политики между собой и дома говорят на русском, на улицах Киева молодые ребята и девушки, подростки стильные такие, хорошие, образованные, они между собой говорят по-украински", - цитирует Украинская правда.

Отвечая на вопрос, правда ли, что известный актер Богдан Ступка, перед смертью, просил в письме Януковича не подписывать "языковой" закон, советник президента заверила, что такого не было.

"Это какая-то спекуляция. Потому что Богдан Сильвестрович диктовал это письмо Остапу, своему сыну, взял с меня слово, что если он уйдет, это письмо будет передано президенту Украины. В этом письме нет того о чем вы говорите. В этом письме Богдан Сильвестрович очень переживал за судьбу театра", - уточнила Герман.