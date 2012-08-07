ЦИК просит деньги на выборы 2013 года

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление было принято на заседании ЦИК.

В частности, Центризбирком просит, чтобы Кабинет министров предусмотрел в госбюджете-2013 51 млн 317 тыс. 500 грн для проведения местных выборов с учетом выборов Киевского городского головы и Киевсовета.

Центральная избирательная комиссия также просит Кабинет министров предусмотреть в государственном бюджете на следующий год средства на проведение выборов народных депутатов.

В частности, ЦИК просит предусмотреть в бюджете-2013 более 44 млн грн (УНИАН: эти средства, по некоторым данным, будут израсходованы при довыборах в мажоритарных округах).

Кроме того, Центризбирком просит правительство предусмотреть в госбюджете-2013 более 20 млн грн для функционирования Государственного реестра избирателей.