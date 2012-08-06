ЦИК просит 44 млн гривен на выборы в 2013 году

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление было принято сегодня на заседании Центризбиркома.

В частности, ЦИК просит предусмотреть в бюджете-2013 более 44 млн грн (УНИАН: эти средства, по некоторым данным, будут израсходованы при довыборах в мажоритарных округах).

Кроме того, Центризбирком просит правительство предусмотреть в госбюджете-2013 более 20 млн грн для функционирования Государственного реестра избирателей.