ЦИК просит 44 млн гривен на выборы в 2013 году
18:49, 06 августа 2012Политика
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Центральная избирательная комиссия просит Кабинет министров предусмотреть в государственном бюджете на следующий год средства на проведение выборов народных депутатов.
20 млн грн необходимо предусмотреть для функционирования реестра избирателей
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление было принято сегодня на заседании Центризбиркома.
В частности, ЦИК просит предусмотреть в бюджете-2013 более 44 млн грн (УНИАН: эти средства, по некоторым данным, будут израсходованы при довыборах в мажоритарных округах).
Кроме того, Центризбирком просит правительство предусмотреть в госбюджете-2013 более 20 млн грн для функционирования Государственного реестра избирателей.
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