Регионалов-самовыдвиженцев грозятся выгонять из партии

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе областной организации ПР.

В частности заместитель председателя Одесской облорганизации ПР Олег Майборода напомнил, что «отдельные члены Партии регионов заявили о желании выдвинуть свои кандидатуры на выборах в Верховную Раду Украины самостоятельно по мажоритарным округам Одесской области, действуя тем самым вразрез с решением партийного съезда».

«Мы внимательно отслеживаем ситуацию, - отметил О.Майборода, - и не допустим, чтобы на одном мажоритарном округе между собой конкурировали два и более члена Партии регионов».

Заместитель председателя облорганизации ПР предостерег однопартийцев, что «после завершения регистрации будет проведено заседание исполкома Одесской областной организации Партии регионов. И те члены партии, которые зарегистрируются кандидатами вразрез с решением партийного съезда, кто пойдет на выборы самовыдвижением вразрез с мнением руководства партии, будут исключены из ее рядов за нарушение партийной дисциплины».

Справка УНИАН. О своем намерении баллотироваться в парламент по Измаильскому мажоритарному округу №143, вопреки поддержке Партией регионов Юрия Крука, бывшего депутата ВР от БЮТ, заявил руководитель облуправления МЧС в Одесской области и депутат облсовета - лидер Ассоциации болгар Украины Владимир Боделан. Он, хотя и не является членом ПР, но вошел в состав фракции ПР в Одесском облсовете. В.Боделан заявил: «Не думаю, что создам для партийного руководства какие-то неудобства, ведь мы отстаиваем одни цели».

По Арцизскому округу №142, где ПР выдвинула своим кандидатом-«мажоритарщиком» нынешнего народного депутата Игоря Плохого, собирается баллотироваться депутат Одесского областного совета Антон Киссе.