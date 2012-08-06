Регионалов-самовыдвиженцев грозятся выгонять из партии
Руководство Одесской областной организации Партии регионов пригрозило членам партии, которые намереваются самостоятельно выдвигаться независимыми кандидатами по мажоритарным округам, исключением из рядов ПР.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе областной организации ПР.
В частности заместитель председателя Одесской облорганизации ПР Олег Майборода напомнил, что «отдельные члены Партии регионов заявили о желании выдвинуть свои кандидатуры на выборах в Верховную Раду Украины самостоятельно по мажоритарным округам Одесской области, действуя тем самым вразрез с решением партийного съезда».
«Мы внимательно отслеживаем ситуацию, - отметил О.Майборода, - и не допустим, чтобы на одном мажоритарном округе между собой конкурировали два и более члена Партии регионов».
Заместитель председателя облорганизации ПР предостерег однопартийцев, что «после завершения регистрации будет проведено заседание исполкома Одесской областной организации Партии регионов. И те члены партии, которые зарегистрируются кандидатами вразрез с решением партийного съезда, кто пойдет на выборы самовыдвижением вразрез с мнением руководства партии, будут исключены из ее рядов за нарушение партийной дисциплины».
Справка УНИАН. О своем намерении баллотироваться в парламент по Измаильскому мажоритарному округу №143, вопреки поддержке Партией регионов Юрия Крука, бывшего депутата ВР от БЮТ, заявил руководитель облуправления МЧС в Одесской области и депутат облсовета - лидер Ассоциации болгар Украины Владимир Боделан. Он, хотя и не является членом ПР, но вошел в состав фракции ПР в Одесском облсовете. В.Боделан заявил: «Не думаю, что создам для партийного руководства какие-то неудобства, ведь мы отстаиваем одни цели».
По Арцизскому округу №142, где ПР выдвинула своим кандидатом-«мажоритарщиком» нынешнего народного депутата Игоря Плохого, собирается баллотироваться депутат Одесского областного совета Антон Киссе.