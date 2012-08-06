СМИ: Премьер-министр Сирии бежал в Иорданию
16:24, 06 августа 2012Политика
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Государственное телевидение Сирии сообщает об освобождении от должности премьер-министра Рияда Хиджаба, бежавшего в Иорданию.
Рияд Хиджаб уже уволен, коллаж rus.ruvr.ru
Как сообщает Радио Свобода со ссылкой на неназванные источники из Иордании, Хиджаб вместе со своей семьей бежал из Сирии.
Повстанцы сообщили некоторым СМИ, что Рияд Хиджаб перешел на сторону оппозиции, однако пока эта информация официально подтверждена не была. Бывший министр сельского хозяйства, Рияд Хиджаб возглавил правительство Сирии лишь в конце июня.
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