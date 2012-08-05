В палаточном городке выставили 365 фото к годовщине со дня ареста Тимошенко

В Киеве в палаточном городке оппозиции на Крещатике открылась фотовыставка, посвященная годовщине пребывания в заключении лидера ВО «Батькивщина», экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевского регионального штаба Объединенной оппозиции «Батькивщина», в экспозицию вошли 365 фотографий из хронологии противостояния незаконному судопроизводству и борьбе оппозиционных сил с репрессивным аппаратом власти.

«Юлия Тимошенко – пример несокрушимости и мужества, политик мировой величины. Ее имя можно поставить рядом с именами таких выдающихся женщин-политиков современности как президент Индии Пратибха Патиль, президент Литвы Даля Грибауйскайте, канцлер Германии Ангела Меркель или госсекретарь США Хилари Клинтон», - заявил на брифинге в палаточном городке народный депутат, руководитель столичного штаба оппозиции Юрий Одарченко.

По его словам, сегодня Ю.Тимошенко осуждена до 7 лет лишения свободы, но это не лишает ее влияния на политические процессы как в Украине, так и мире.

Также Ю.Одарченко отметил, что фотовыставка должна напомнить украинцам «о существующем в государстве политическом терроре, политических репрессиях и политических узниках».

«На фотографияхх не только знакомые лица известных политиков, но и лица обычных, небезразличных людей; не только массовые акции протеста против Януковича, но и будни постоянной работы в палаточном городке, Верховной Раде, партийных офисах. Конечно, эта выставка является благодарностью всем людям, депутатам, активистам, нашим симпатикам, которые были с Юлей этот тяжелый год, и остаются с нами», - прибавил депутат.

У входа в Печерский суд в небо оппозиционеры выпустили 365 голубей. Как объяснили в штабе, по птице за каждый день, проведенный Ю.Тимошенко в неволе.

Для выставки использованы фотографии с архивов ВО «Батькивщина» и Киевской ячейки партии. Экспозиция будет находиться в палаточном городке на протяжении месяца.