Азаров обещает, что печатный станок включать не будут

Об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров во время рабочей поездки в Запорожье, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

«Вы видите, что уже 2,5 года курс гривни остается стабильным. Он будет стабильным и до выборов, и останется стабильным и после выборов, потому что мы решаем вопрос исходя не из выборов, а из развития экономики, а для развития экономики нужна стабильность», - отметил Н. Азаров.

Общаясь с работниками Днепровской водопроводной станции №1, премьер-министр в который раз подчеркнул, что правительство продолжит постепенное повышение заработных плат и пенсий, базируясь исключительно на возможностях роста экономики.

«Мы за 2,5 года ни разу печатный станок не включали и не будем включать его в дальнейшем», - сказал он.