Посольство: Украинцы, погибшие в ДТП в Польше, работали легально

Об этом сообщили УНИАН в Посольстве Украины в Варшаве.

"Знаю, что все люди работали легально и имели страховку PZU", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что перевозкой тел погибших в Украину будет заниматься похоронная фирма, подчеркнув, что эти расходы покроет страховая компания.

Собеседник агентства также отметил, что украинская власть готова профинансировать перевозку украинки, которая осталась живой в результате этого ДТП, в Украину.

"Украинская власть готова это сделать", - сказал он, отметив, что конкретные сроки будут зависеть от того, как будет чувствовать себя девушка.

В то же время, по его словам, собственно она и ее близкие должны решить, где проходить реабилитацию.

Как сообщал УНИАН, заместитель директора больницы, в которой находится 21-летняя девушка, сообщил сегодня, что медики не видят угрозы для жизни украинки и рекомендуют перевезти ее в украинскую больницу, где, по их мнению, ей лучше будет проходить курс реабилитации, который может продлиться от нескольких месяцев до более года.

Девушка, как и погибшие, тоже работала в Польше легально.

Справка УНИАН. Катастрофа в прошедший понедельник забрала жизнь 9 людей, большинство из которых - жители Тернопольской области в возрасте от 21 до 30 лет. Украинцы, приехавшие в Польшу работать сезонными рабочими на фабрике по переработке овощей и фруктов компании Rolfoods, погибли, когда ехали утром на пассажирском микроавтобусе на работу.

По предварительным данным польских правоохранителей, водитель не остановился перед знаком STOP перед нерегулируемым железнодорожным переездом и въехал под поезд.