Список Нашей Украины возглавил Ющенко

Лидер партии "Наша Украина" Виктор Ющенко возглавил избирательный список своей партии.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня на съезде "Нашей Украины".

В первую пятерку списка также вошли лидер УНП Юрий Костенко, члены "Нашей Украины" Алексей Ивченко и Ирина Ванникова. Замыкает пятерку председатель политсовета партии Сергей Бондарчук.

Дальше идут Михаил Дорошенко, лидер КУН Степан Брацюнь, представитель УНП Ярослав Джоджик, Зиновий Шкутяк, Григорий Омельченко.

Также в первой тридцатке представитель УНП Александр Клименко, Ярослав Ющенко, Валентина Руденко, Виктор Павлюк, Андрей Давиденко, Мария Олийнык, Лилия Григорович.

Делегаты съезда исключили кандидатуру Веры Ульянченко из избирательного списка и включили в него Николая Онищука.

Представляя избирательный список, В.Ющенко отметил, что задание-минимум - провести в парламент хотя бы 30 представителей партии по общенациональному избирательному округу и столько же по мажоритарным округам.