Список Нашей Украины возглавил Ющенко
Ющенко поставил задачу минимум - провести в парламент хотя бы 30 представителей партии по общенациональному избирательному округу.
Лидер партии "Наша Украина" Виктор Ющенко возглавил избирательный список своей партии.
Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня на съезде "Нашей Украины".
В первую пятерку списка также вошли лидер УНП Юрий Костенко, члены "Нашей Украины" Алексей Ивченко и Ирина Ванникова. Замыкает пятерку председатель политсовета партии Сергей Бондарчук.
Дальше идут Михаил Дорошенко, лидер КУН Степан Брацюнь, представитель УНП Ярослав Джоджик, Зиновий Шкутяк, Григорий Омельченко.
Также в первой тридцатке представитель УНП Александр Клименко, Ярослав Ющенко, Валентина Руденко, Виктор Павлюк, Андрей Давиденко, Мария Олийнык, Лилия Григорович.
Делегаты съезда исключили кандидатуру Веры Ульянченко из избирательного списка и включили в него Николая Онищука.
Представляя избирательный список, В.Ющенко отметил, что задание-минимум - провести в парламент хотя бы 30 представителей партии по общенациональному избирательному округу и столько же по мажоритарным округам.