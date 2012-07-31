Первому национальному за трансляцию съезда ПР перепало 1,5 миллиона

Трансляция съезда Партии регионов на Первом национальном 30 июля происходила на коммерческой основе и стоила около 1,5 миллионов гривен.

Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщил генеральный директор телеканала Егор Бенкендорф.

Так, по его словам, трансляция осуществлялась в рамках договора, который был заключен до начала предвыборной кампании, и на основе заявки, которая была подана заблаговременно, еще до формирования сетки канала.

"Эта трансляция не относится к категории предвыборной рекламы", - добавил он.

"В итоге Национальная телекомпания Украины получила около 1,5 млн грн, которые будут использованы на нужды канала, на производство телепрограмм, оплату коммунальных услуг и т. д.", - подчеркнул Е.Бенкендорф.

Он также добавил, что "власть не требует каких-то преференций и особого подхода, а действует на основе равенства и строгого соблюдения законодательных и финансовых норм".

Гендиректор телеканала также отметил, что съезд Объединенной оппозиции также будет показан.

"Стоит отметить, что сегодня в 18:15 на Первом Национальном на равных условиях будет показан съезд Объединенной оппозиции (который состоялся 30 июля в 8 утра – УП)", - отметил он.

На вопрос, на каком основании в воскресенье происходила трансляция рекламного фильма политсилы Наталии Королевской, он ответил: "Трансляция мини-фильма политсилы Королевской происходила в рамках совместного рекламного договора, по которому в эфир выходят как короткие ролики, так и ролики большего формата".

"Фильм выходил в рекламном блоке, который отбивается соответствующими заставками", - отметил Е.Бенкендорф.

Как отмечает УП, днем 29 июля Первый национальный транслировал фильм о Н.Королевской. Фильм длился не менее 15 минут.

30 июля на Первом национальном был продемонстрирован мини-фильм, посвященный Компартии.