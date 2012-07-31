Возле суда в Харькове, который рассматривает дело Тимошенко, - драка

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батьківщина», «молодчики спортивного телосложения, которых собрала Партия регионов, напали на сторонников экс-премьер-министра во время установки сцены для проведения митинга. Эти лица препятствовали установке сцены и звукоусилительной аппаратуры. Также кто-то бросил в середину толпы коробку, после падения которой прозвучал хлопок и пошел дым. При этом милиция в столкновение не вмешивается».

На вопрос, почему они не пытаются остановить провокаторов, присутствующий руководитель милиции ответил, что у него только задание «выставить цепочку».

По данным пресс-службы, поддержать Ю.Тимошенко в Харьков приехали группа из почти 30 народных депутатов. Несмотря на провокации, депутатам таки удалось установить сцену.

Как только оппозиционеры начали выступать перед людьми, «регионалы» подогнали практически под сцену оппозиции машину со звукоусилительной аппаратурой, из которой звучит репертуар из-под Печерского суда. Таким образом, практически не слышно выступающих.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 31 июля, Киевский районный суд Харькова продолжил слушание уголовного дела в отношении Ю.Тимошенко относительно деятельности ЕЭСУ.

Ю.Тимошенко в зал судебных заседаний не доставлена.

Напомним, в октябре 2011 года СБУ возбудила против Ю.Тимошенко уголовное дело за перевод долгов корпорации ЕЭСУ на бюджет Украины.

По информации пресс-центра СБУ, Ю.Тимошенко «обвиняется в организации уклонения от уплаты налогов на общую сумму свыше 4,7 млн грн, разворовывании и покушении на разворовывание бюджетных средств путем незаконного возмещения свыше 25 млн грн налога на добавленную стоимость, служебном подлоге и в уклонении от уплаты 681 тыс. грн подоходного налога. Методом разворовывания бюджетных средств было внедрение корпорацией ЕЭСУ финансовой схемы укрывательства валютной выручки с использованием подконтрольных оффшорных компаний».

Ю.Тимошенко в 1995-1997 гг. возглавляла корпорацию ЕЭСУ.

В то же время защита настаивает, что дело в отношении Ю.Тимошенко о деятельности ЕЭСУ было закрыто в 2005 году законно, и это подтвердил Верховный Суд Украины.