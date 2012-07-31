СМИ: В «Батькивщине» зреет переворот из-за списков

Об этом пишет "Коммерсант-Украина" со ссылкой на свой источник в партии.

Как сообщает издание, нардеп Сергей Мищенко, который вышел из фракции как только узнал, что в избирательном списке "Батькивщины" он посеян под 142-м номером, что не гарантирует ему попадание в Верховную раду VII созыва, оказался не единственным недовольным списком.

"В партии зреет бунт,— сообщил источник в "Батькивщине".— Есть информация о подготовке открытого съезда, на котором будет принято обращение к Юлии Тимошенко. Кроме того, есть те, кто готов выйти к прессе с информацией о перевороте в партии".