СМИ: В «Батькивщине» зреет переворот из-за списков
09:33, 31 июля 2012Политика
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По словам источника, в партии "Батькивщина" назревает недоволольство сформированными списками на парламентские выборы.
Источник: В Батькивщине много недовольных списком
Об этом пишет "Коммерсант-Украина" со ссылкой на свой источник в партии.
Как сообщает издание, нардеп Сергей Мищенко, который вышел из фракции как только узнал, что в избирательном списке "Батькивщины" он посеян под 142-м номером, что не гарантирует ему попадание в Верховную раду VII созыва, оказался не единственным недовольным списком.
"В партии зреет бунт,— сообщил источник в "Батькивщине".— Есть информация о подготовке открытого съезда, на котором будет принято обращение к Юлии Тимошенко. Кроме того, есть те, кто готов выйти к прессе с информацией о перевороте в партии".
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