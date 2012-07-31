В Одесской области «Батьківщина» рассчитывает на 25% голосов
Представители ВО «Батькивщина» рассчитывают получить не менее 25% голосов избирателей в Одесской области на предстоящих парламентских выборах по списку кандидатов от Объединенной оппозиции и, как минимум, три депутатских мандата по мажоритарным округам.
Об этом сегодня заявил УНИАН спикер областного штаба Объединенной оппозиции «Батькивщина» Александр Остапенко.
Он, в частности, отметил, что «оппозиционные силы выдвинули в Малиновском районе Одессы (134-й округ) Константина Усова - известного журналиста канала ТВi, автора фильмов «Тюрьма №1» и «Операция «Привоз». Он будет конкурировать с одесским экс-губернатором Сергеем Гриневецким, который баллотируется по этому округу при поддержке Партии регионов. Вероятным конкурентом К.Усова станет также экс-народный депутат от «Нашей Украины» Алексей Козаченко».
По словам А.Остапенко, «серьезную конкуренцию кандидатам в депутаты от Партии регионов составят также нынешний депутат Одесского облсовета от «Батькивщины» Василий Задорожнюк, имеющий опыт политической борьбы с провластными оппонентами по Ширяевскому одномандатному округу №138, лидер городской организации «Фронта Змин» Сергей Шумский - по Беляевскому округу №140, депутат облсовета от «Батькивщины» Александр Борняков - по Арцизскому округу №142 и другие кандидаты от оппозиционных сил».
Сам лидер фракции «Фронт Змин» в Одесском горсовете А.Остапенко, как уточнили в предвыборном штабе ВО «Батькивщина», будет бороться за мандат члена парламента в Киевском округе №133 Одессы, где его вероятными конкурентами будут заместитель председателя Одесского облсовета Алексей Гончаренко и лидер партии «Родына» Игорь Марков.