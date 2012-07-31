В Одесской области «Батьківщина» рассчитывает на 25% голосов

Об этом сегодня заявил УНИАН спикер областного штаба Объединенной оппозиции «Батькивщина» Александр Остапенко.

Он, в частности, отметил, что «оппозиционные силы выдвинули в Малиновском районе Одессы (134-й округ) Константина Усова - известного журналиста канала ТВi, автора фильмов «Тюрьма №1» и «Операция «Привоз». Он будет конкурировать с одесским экс-губернатором Сергеем Гриневецким, который баллотируется по этому округу при поддержке Партии регионов. Вероятным конкурентом К.Усова станет также экс-народный депутат от «Нашей Украины» Алексей Козаченко».

По словам А.Остапенко, «серьезную конкуренцию кандидатам в депутаты от Партии регионов составят также нынешний депутат Одесского облсовета от «Батькивщины» Василий Задорожнюк, имеющий опыт политической борьбы с провластными оппонентами по Ширяевскому одномандатному округу №138, лидер городской организации «Фронта Змин» Сергей Шумский - по Беляевскому округу №140, депутат облсовета от «Батькивщины» Александр Борняков - по Арцизскому округу №142 и другие кандидаты от оппозиционных сил».

Сам лидер фракции «Фронт Змин» в Одесском горсовете А.Остапенко, как уточнили в предвыборном штабе ВО «Батькивщина», будет бороться за мандат члена парламента в Киевском округе №133 Одессы, где его вероятными конкурентами будут заместитель председателя Одесского облсовета Алексей Гончаренко и лидер партии «Родына» Игорь Марков.