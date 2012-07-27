Крымские татары, очевидно, сделали свой политический выбор
10:09, 27 июля 2012Политика
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Сегодня, 27 июля, состоится пресс-конференция председателя Совета Объединенной оппозиции «Батьківщина» Арсения Яценюка, руководителя Центрального избирательного штаба Объединенной оппозиции «Батьківщина» Александра Турчинова и председателя Меджлиса крымско-татарского народа Мустафы Джемилева.
|Джемилев выходит на пресс-конференцию
Место проведения: ул. Туровская, 13.
Как сообщал УНИАН, общенациональный съезд крымских татар - курултай, который проходил 21-22 июля, поручил Меджлису продолжить переговоры с представителями национально-демократических партий о формате участия крымских татар в парламентских выборах.
Переговоры и консультации должны вестись "с позиций включения представителей крымских татар в гарантированную часть избирательного списка и обязательного согласования кандидатур, выдвинутых по одномандатным избирательным округам по Крыму".
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