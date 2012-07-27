Крымские татары, очевидно, сделали свой политический выбор

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батьківщина», начало пресс-конференции в 13.30.

Место проведения: ул. Туровская, 13.

Как сообщал УНИАН, общенациональный съезд крымских татар - курултай, который проходил 21-22 июля, поручил Меджлису продолжить переговоры с представителями национально-демократических партий о формате участия крымских татар в парламентских выборах.

Переговоры и консультации должны вестись "с позиций включения представителей крымских татар в гарантированную часть избирательного списка и обязательного согласования кандидатур, выдвинутых по одномандатным избирательным округам по Крыму".