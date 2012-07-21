Меджлис продолжит переговоры с партиями об участии в выборах

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в постановлении курултая.

"Продолжающиеся переговоры и консультации Меджлиса крымскотатарского народа с национально-демократическими силами Украины по вопросам предстоящих выборов свидетельствуют о различиях в подходах представительства крымских татар в парламенте страны. Соответственно, в срок до начала избирательного процесса предстоит провести еще ряд консультаций, по результатам которых возможно будет принятие решения о консолидированной позиции крымских татар на выборах 28 октября", - сказано в документе.

Курултай поручил Меджлису продолжить переговоры и консультации "с позиций включения представителей крымских татар в гарантированную часть избирательного списка и обязательного согласования кандидатур, выдвигаемых в одномандатных избирательных округах по Крыму".

Меджлису поручено также до 12 августа принять решение "о консолидированной позиции крымских татар" на выборах и "обеспечить его выполнение всеми органами национального самоуправления крымских татар".

Как сообщал УНИАН, крымских татар представляет в Верховной Раде всего один депутат - лидер Меджлиса Мустафа Джемилев (фракция "Наша Украина - Народная самооборона").

В Крыму проживают почти 2 миллиона человек, из них около 270 тысяч - крымские татары.

Курултай проходит в Симферополе 21-22 июля.