Шевченко: языковой законопроект регионалов не имеет шансов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в интервью Ровенской областной государственной телерадиокомпании народный депутат Украины Андрей Шевченко (фракция «БЮТ-Батьківщина»).

Он аргументировал свое мнение тем, что в законе есть спорные положения и нормы, выполнение которых нереально в Украине. В частности, это касается перевода документации на 18 языков национальных меньшинств.

«Теперь любой чиновник из региона, если следовать букве этого закона, должен будет, по требованию общества, вести переписку с Киевом, и с областью и районом, на языке нацменьшинств», - сообщил А.Шевченко.

По мнению депутата, главной языковой проблемой для Украины сейчас является полное вытеснение украинского языка из целых регионов страны. В частности, он привел пример, что в 1941 году в Луганске из всех 22 школ 21 была украинской. Поэтому, отметил депутат, нужно думать над тем, как поднять престиж украинского языка и как его защитить от агрессии со стороны русского языка.