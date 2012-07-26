Соратники не верят, что Литвина снимут на внеочередной сессии

Об этом в комментарии агентству УНИАН заявил член фракции Народной партии Сергей Гриневецкий.

По его словам, в повестке дня внеочередной сессии "говорится о кадровых вопросах, а это может быть вопрос по Томенко (речь идет о заявлении Николая Томенко о сложении им полномочий заместителя председателя ВР - УНИАН)".

С.Гриневецкий не исключает, что В.Литвин может "поставить на заседании парламента вопрос о доверии, но мы уже председателю ВР раз выразили доверие и только можем его подтвердить".

На уточняющий вопрос УНИАН по поводу того, что именно его кандидатура называется на должность председателя ВР вместо В.Литвина, С.Гриневецкий отметил, что об этом не говорится, а "логика этого вопроса (т.е. разговоров относительно его кандидатуры - УНИАН), когда подписывали протокол о создании парламентского большинства, то было записано, что должность спикера - за фракцией Народной партии ".

На вопрос, проголосуют члены фракции Народной партии за увольнение В.Литвина с должности председателя ВР С.Гриневецкий заявил: "Да не будет такого вопроса".