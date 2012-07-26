Пациенты харьковской больницы жалуются на стороников Тимошенко (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала журналистам пациентка больницы Елена Калтыева, говоря о коллективной жалобе больных на действия народных депутатов и сторонников экс-премьера.

Е.Калтыева подчеркнула, что пациенты больницы подписали жалобу добровольно.

«Никто не заставлял подписывать. В письме ничего не написано против какой-то партии или еще чего-то. Просто просим акции защиты перенести подальше от медкомплекса», - сказала она.

В свою очередь, заместитель главного врача ЦКБ по организационно-методической работы Ольга Обухова отметила, что сторонники Ю.Тимошенко и народные депутаты, которые приезжают к экс-премьеру, вынуждают медицинский персонал учреждения и пациентов находиться в постоянном психологическом напряжении.

«Мы работаем в постоянном напряжении. Больные, которые постоянно жалуются врачам, приходят в администрацию с жалобами, и нужно всем объяснять. Мы выходим к женщинам, проводим беседы, они на время успокаиваются, потом опять какой-то инцидент - и все по-новому», - сказала О.Обухова.

По ее словам, среди пациентов больницы есть и такие, которые выражают готовность лично препятствовать приезду народных депутатов в больницу. «У нас были больные, которые говорили, что в следующий раз они перегородят своими телами приезд очередной такой группы людей, и нам их пришлось буквально уговаривать... Эти люди сами стали собирать подписи», - отметила О.Обухова.

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Как сообщал УНИАН, в Харькове пациенты стационарного отделения больницы «Укрзализныци», где проходит курс лечения Ю.Тимошенко, написали коллективную открытую жалобу на действия народных депутатов от «Батькивщины».

Пациенты, обращаясь к депутатам, отмечают, что в больнице, кроме Ю.Тимошенко, находятся и другие больные, которые нуждаются в покое и лечении, однако народные избранники, «устраивая цирковые представления» в больнице, мешают процессу выздоровления.

Они призывают народных депутатов не устраивать беспорядки в клинике. «К сожалению, за своими лозунгами о наведении порядка в стране вы не замечаете, что лично способствуете беспорядку. Среди нас есть пожилые люди, среди нас есть очень больные люди, которые, возможно, требуют намного больше внимания, нежели пациентка, ради которой вы организовываете публичные акции. Поэтому мы призываем вас побеспокоиться об обычных людях не только на словах, которые вы произносите с трибуны, а и на деле», - говорится в письме.

Кроме того, авторы жалобы подчеркнули, что если депутаты не прекратят «устраивать цирк», пациенты вынуждены будут обратиться к европейским политикам и медикам, чтобы высказать свое отношение к происходящему.

На сайте больницы отмечается, что под жалобой подписались 149 пациентов двух кардиологических отделений, трех неврологических отделений, отделения неврозов, нейрохирургии и сердечно-сосудистой хирургии.