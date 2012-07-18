Регионал говорит, что внеочередную сессию ВР могут созвать уже 31 июля
Депутат от Партии регионов Юрий Мирошниченко, подтвердив слова Ефремова, сказал, что внеочередная сессия Верховной Рады может быть созвана 31 июля.
По его словам, об этом еще раньше говорилось на заседании Совета фракции Партии регионов и заявлял лидер фракции Александр Ефремов.
"Что касается внеочередной сессии парламента, то по этому поводу уже было заявление лидера нашей фракции Александра Сергеевича Ефремова", - цитирует слова Мирошниченко Украинская правда.
"Кабинет министров готовил ряд законопроектов, и на момент, когда была пленарная неделя, их еще не передали в парламент. В связи с этим, КМУ нам анонсировал, что возможно, нужно будет эти срочные документы рассмотреть", - отметил "регионал" .
"Чтобы перерыв в работе не стала препятствием в принятии важных вопросов, мы готовы собраться и поработать. Тем более, что демагогии много у нас, а дел иногда не хватает. Особенно важных решений, которые нужны для реализации ряда экономических и социальных реформ", - сказал представитель президента в парламенте.
"Сегодня я не могу комментировать, будет ли эта внеочередная сессия. Но готовы ли мы собраться и обсуждать эти вопросы - да, наша фракция готова. Как только будет готов Кабинет министров, состоится предварительное заседание комитетов, тогда мы будем принимать решение", - сказал Мирошниченко.
По предварительным данным, на 31 июля может быть назначен съезд объединенной оппозиции.