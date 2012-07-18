Регионал говорит, что внеочередную сессию ВР могут созвать уже 31 июля

По его словам, об этом еще раньше говорилось на заседании Совета фракции Партии регионов и заявлял лидер фракции Александр Ефремов.

"Что касается внеочередной сессии парламента, то по этому поводу уже было заявление лидера нашей фракции Александра Сергеевича Ефремова", - цитирует слова Мирошниченко Украинская правда.

"Кабинет министров готовил ряд законопроектов, и на момент, когда была пленарная неделя, их еще не передали в парламент. В связи с этим, КМУ нам анонсировал, что возможно, нужно будет эти срочные документы рассмотреть", - отметил "регионал" .

"Чтобы перерыв в работе не стала препятствием в принятии важных вопросов, мы готовы собраться и поработать. Тем более, что демагогии много у нас, а дел иногда не хватает. Особенно важных решений, которые нужны для реализации ряда экономических и социальных реформ", - сказал представитель президента в парламенте.

"Сегодня я не могу комментировать, будет ли эта внеочередная сессия. Но готовы ли мы собраться и обсуждать эти вопросы - да, наша фракция готова. Как только будет готов Кабинет министров, состоится предварительное заседание комитетов, тогда мы будем принимать решение", - сказал Мирошниченко.

По предварительным данным, на 31 июля может быть назначен съезд объединенной оппозиции.