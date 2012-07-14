Прокуратура говорит, что сын регионала законно поручил обыскать штаб оппозиции

Как сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь прокурора Черкасской области Виктория Скорикова, прокуратурой Черкасской области проведена проверка по факту соответствующей информации, которая была обнародована СМИ.

По данным прокуратуры установлено, что в производстве следственного отдела Черкасского райотдела УМВД в Черкасской области находится уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных ст. 190 ч. 4, ст. 197-1 УКУ (мошенничество и самовольное занятие земельного участка).

В рамках расследования уголовного дела органом досудебного следствия было поручено провести обыск по месту регистрации ПАО «Черкассыагропроект» с целью «установления имущества, полученного преступным путем, а также предметов и документов, имеющих значение для установления истины по указанному делу».

Поэтому обыск правоохранительными органами проведен законно, в связи с чем оснований для вмешательства органов прокуратуры в настоящее время нет, отметили в областной прокуратуре.

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Как сообщал УНИАН, 12 июля заместитель председателя Верховной Рады Николай Томенко заявил, что в Черкассах по постановлению прокурора города заблокировано помещение штаба объединенной оппозиции, в котором находится офис областной организации партии ”Фронт Змін” и общественная приемная народного депутата Романа Ткача.

По данным областной организации ВО «Батькивщина», несколько милиционеров зашли в штаб и предъявили работникам штаба постановление об обыске, подписанное черкасским районным прокурором Русланом Олийныком – сыном народного депутата-регионала Владимира Олийныка. Они закрыли оба входа на этаж, где находится штаб. В постановлении было указано, что милиция должна обыскать все помещение, которое принадлежит ОАО «Черкассыагропроект», и изъять всю финансовую документацию, печати и электронные носители.

Как говорится в сообщении парторганизации, несмотря на то, что штаб находится в 5-этажном здании, в котором офисы арендуют десятки предприятий и организаций, милиция пришла именно в штаб оппозиции.

Разблокировать штаб удалось народному депутату Андрею Шевченко, который в тот день находился с рабочей поездкой в Черкассах. Он через подвал попал в заблокированный штаб.