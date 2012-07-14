Тюремщики говорят, что пока не рассматривают выписку Тимошенко

Об этом сообщает "Сегодня".

«Мы не подтверждаем ни одного слова из заявления Власенко, - сказал помощник главы ГПтС Игорь Андрушко. - Сейчас вообще не обсуждается вопрос о переводе, пока не будет итогового заявления врачей».

Как сообщал УНИАН, 13 июля защитник Ю.Тимошенко, народный депутат Украины Сергей Власенко заявил, что экс-премьера планируют выписать из медицинского заведения и перевести обратно в Качановскую исправительную колонию.

«Спецслужбами сейчас планируются разные спецоперации по вывозу Ю.Тимошенко обратно в Качановскую колонию. Это делается с единственной целью, чтобы человека, который не получил надлежащего лечения, перевести обратно в колонию, и каждый день, как в Киеве, таскать на рассмотрение надуманного дела по «Единым энергетическим системам», для того чтобы до 28 августа этого года (до даты, на которую назначено рассмотрение дела Ю.Тимошенко в Европейском суде по правам человека) получить новый приговор», - сказал С.Власенко.

В свою очередь харьковские медики, которые лечат Ю.Тимошенко, заявили, что не собираются в ближайшем времени выписывать пациентку. «Выписывать Тимошенко не планировали, - говорит невропатолог Ирина Фурса. - Мы продолжаем проводить плановое лечение, которое перед отъездом составил доктор Хармс».

Следующее заседание по делу ЕЭСУ назначено на 23 июля, а рассмотрение кассации Ю.Тимошенко - на 16 августа.