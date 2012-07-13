Томенко заявляет, что в Черкассах трусят штаб объединенной оппозиции

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.Томенко, правоохранительные органы проводят обыск в этом помещении.

"Эти действия мы расцениваем как попытку полностью ликвидировать на территории Черкасской области оппозицию", - сказал Н.Томенко.

Вице-спикер парламента надеется, что народные депутаты, которые сейчас находятся в Черкасской области, убедят правоохранительные органы выполнять действующее законодательство, а не указания местной власти.

Н.Томенко напомнил, что недавно в Черкассах власть дала указание с применением силы разогнать палаточный городок защитников языка - тогда были жестоко избиты депутаты местных советов от оппозиции, которые на мирном собрании защищали язык и национальные интересы государства.

Вице-спикер парламента сообщил, что обратился по этому вопросу к генеральному прокурору. В то же время он добавил, что, "очевидно, правоохранительные органы не спешат привлекать к ответственности виновных, поскольку эта безнаказанность порождает новые преступные действия".