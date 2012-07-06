В Черкассах Беркут силой снес палаточный городок объединенной оппозиции

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черкасской городской организации ВО «Свобода», снесение началось сегодня около 14.00.

Как сказано в сообщении, "сначала судебная исполнительная служба пыталась осуществить свое рейдерское наступление с помощью бандитов в погонах, но этот прессинг, который продолжался около часа и сопровождался разговорами на повышенных тонах и толкотней, участники палаточного городка отбили, оттеснив и успокоив нападающих. Поняв, что не справятся, те вызывали автобус «беркутовцев», чтобы завершить свое преступное дело".

В пресс-службе отмечают, что "хотя молодежь из палаточного городка зарегистрировала новое сообщение об акции в городском совете, это не остановило нападающих, даже несмотря на то, что свободовская палатка стояла на остановке, а сами протестующие, проводившие политическую агитацию, имели при себе зарегистрированное и действительное сообщение городского совета".

"По просьбе предъявить документы так называемые «представители коммунальной службы» заявили, будто бы забыли их в машине. В действительности юнцам в возрасте примерно по 22 года выдали рабочую форму уборщиков и дали по несколько сотен гривен", - заявляют в ВО "Свобода".

Также подчеркивается, что "на призыв к людям в погонах зафиксировать повреждение и похищение палатки и прекратить беззаконие работники милиции никак не отреагировали".

Через полчаса оппозиционеры установили уцелевшие палатки и продолжают акцию.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь Объединенной оппозиции Черкасской области Татьяна Воронова, решение о демонтаже палаточного городка было принято в Черкасском окружном административном суде.

По ее словам, ночью в палаточный городок приходил заместитель главы Черкасской облгосадминистрации Эдуард Ивакин, который просил митингующих освободить площадь. Он пытался объяснить, что здесь будут проходить мероприятия ко дню Ивана Купала.

Она также сообщила, что оппозиция была готова временно подвинуть палатки и принять участие в праздновании Ивана Купала.

Как сообщал УНИАН, 4 июля в Черкассах Объединенная оппозиция на Соборной площади возле облгосадминистрации начала акцию в защиту украинского языка. Участники установили палаточный городок, который, по словам представителей оппозиции, “останется на площади до тех пор, пока народ не сметет преступный режим Януковичей-Азаровых”.