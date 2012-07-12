Прокуратура открещивается от дела против журналистов LB.ua

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей со средствами массовой информации прокуратуры города Киева.

Сегодня сайт LB.ua со ссылкой на собственные источники сообщил, что против него «возбуждено уголовное дело».

«По имеющейся информации, мотив - давнее заявление депутата Владимира Ландика. Как известно, личный конфликт нардепа и LB.ua исчерпан. Стороны не имеют претензий друг к другу. Кроме того, Владимир Ландик обратился в прокуратуру Печерского района, которая рассматривала его обращение, прекратить преследование издания LB.ua и его журналистов. Однако прокуратура на его просьбу не отреагировала и возбудила уголовное дело. По предварительной информации, по статье 163 Уголовного кодекса Украины (нарушение тайны переписки, совершенное в отношении государственных или общественных деятелей). Эта статья предусматривает наказание в виде заключения от трех до семи лет. Примечательно, что в рамках дела органы начали производить вмешательство в работу технических служб, обеспечивающих жизнедеятельность сайтов в Украине», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, народный депутат от Партии регионов Владимир Ландик обратился в прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело за нарушение тайны переписки ресурсом LB.ua. Соответствующее заявление депутат подал в прокуратуру Печерского района Киева в ноябре 2011 года.

Депутат требовал возбудить уголовное дело по ст. 163 Уголовного кодекса (нарушение тайны переписки, осуществленное в отношении государственных или общественных деятелей), которая предусматривает наказание в виде заключения от трех до семи лет.

В заявлении В.Ландика фигурируют шеф-редактор LB.ua Ксения Василенко (С.Кошкина), главный редактор Олег Базар и фотокор Максим Левин.

Депутата возмутила публикация от 18 ноября 2011 года "Ландик-старший спасает сына с помощью технологов и "правильных" комментариев на сайтах". В статье размещены фотографии, на которых В.Ландик в сессионном зале парламента ведет СМС-переписку относительно судьбы своего сына, который тогда находился под следствием по обвинению в избиении девушки.

5 июля В.Ландик обратился к прокурору Печерского района Киева с просьбой прекратить уголовное преследование журналистов LB.ua.