Главврач: Для лечения патологии позвоночника у Тимошенко достаточно 2-х месяцев

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам главный врач Харьковской областной клинической больницы Богдан Федак.

«У нас есть протоколы лечения. Согласно протоколам лечения, 2 месяца на лечение патологии позвоночника – этого достаточно. Если будет 4 – нужно идти на инвалидность», - сказал Б.Федак.

Он поддержал требование членов Харьковского медицинского общества и отметил необходимость встретиться с врачом немецкой клиники «Шарите» Лутцем Хармсом для обсуждения процесса лечения Ю.Тимошенко.

«Давайте мы сейчас пригласим врача из «Шарите», с ним пообщаемся. Возможно, после этого мы сможем что-то сказать», - отметил Б.Федак.

Как сообщал УНИАН, члены Харьковского медицинского общества выразили обеспокоенность отсутствием позитивной динамики в лечении Ю.Тимошенко, которое проходит в ЦКБ «Укрзализныци» в Харькове под руководством врачей берлинской клиники «Шарите».

«Мы, представители харьковской медицинской общественности, хотим обратиться к немецким коллегам с требованием провести профессиональный диалог, и получить ответ на вопрос, почему врачи частной клиники «Шарите» не могут вылечить одну пациентку. Возможно, коллеги используют технологии, методики и приемы лечения, которые не подходят госпоже Тимошенко? А, возможно, в их задание не входит поставить пациентку на ноги?», - говорится в заявлении харьковских медиков.