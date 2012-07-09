Главврач: Для лечения патологии позвоночника у Тимошенко достаточно 2-х месяцев
Для лечения патологии позвоночника, которая присутствует у экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, достаточно двух месяцев.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам главный врач Харьковской областной клинической больницы Богдан Федак.
«У нас есть протоколы лечения. Согласно протоколам лечения, 2 месяца на лечение патологии позвоночника – этого достаточно. Если будет 4 – нужно идти на инвалидность», - сказал Б.Федак.
Он поддержал требование членов Харьковского медицинского общества и отметил необходимость встретиться с врачом немецкой клиники «Шарите» Лутцем Хармсом для обсуждения процесса лечения Ю.Тимошенко.
«Давайте мы сейчас пригласим врача из «Шарите», с ним пообщаемся. Возможно, после этого мы сможем что-то сказать», - отметил Б.Федак.
Как сообщал УНИАН, члены Харьковского медицинского общества выразили обеспокоенность отсутствием позитивной динамики в лечении Ю.Тимошенко, которое проходит в ЦКБ «Укрзализныци» в Харькове под руководством врачей берлинской клиники «Шарите».
«Мы, представители харьковской медицинской общественности, хотим обратиться к немецким коллегам с требованием провести профессиональный диалог, и получить ответ на вопрос, почему врачи частной клиники «Шарите» не могут вылечить одну пациентку. Возможно, коллеги используют технологии, методики и приемы лечения, которые не подходят госпоже Тимошенко? А, возможно, в их задание не входит поставить пациентку на ноги?», - говорится в заявлении харьковских медиков.