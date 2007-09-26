Какой премьер будет удобнее для Ющенко – Тимошенко или Янукович?

Политические эксперты имеют разные точки зрения по вопросу кто будет более удобным премьер-министром для Виктора ЮЩЕНКО – Юлия ТИМОШЕНКО или Виктор ЯНУКОВИЧ.

По данным экспресс-опроса, проведенного «Центром исследований политических ценностей», директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ считает, что предположение Президента В.ЮЩЕНКО о том, что Ю.ТИМОШЕНКО может вернуться на должность премьера, является свидетельством практически свершенного факта, что БЮТ опережает “партию Ющенко” на выборах. По мнению М.ПОГРЕБИНСКОГО, В.ЮЩЕНКО демонстрирует, что будет вынужден предлагать ее кандидатуру.

”Это будет очень трудное решение для Президента. Он попробует своими условиями нивелировать самостоятельность прем’єра», - отметил он.

М.ПОГРЕБИНСКИЙ считает, что для В.ЮЩЕНКО более удобным премьером был бы В.ЯНУКОВИЧ, но также при определенных условиях. “Контракт «ЮЩЕНКО-ЯНУКОВИЧ» имел более серьезные перспективы, и в интересах, и во времени, чем контракт «ЮЩЕНКО-ТИМОШЕНКО», - добавил он.

Председатель Центра исследований политических ценностей Олесь ДОНИЙ считает, что с точки зрения внутреннего комфорта для В.ЮЩЕНКО было бы выгоднее на должности премьер-министра иметь «техническую» фигуру без претензий на лидерство в государстве. При этом он отметил, что и у Ю.ТИМОШЕНКО, и у В.ЯНУКОВИЧА такие претензии на лидерство есть.

О.ДОНИЙ отмечает, что у В.ЮЩЕНКО небольшой простор для выбора. “Есть договоренность между блоками «Наша Украина - Народная самооборона» и БЮТ, что в случае общей победы коалиция будет выдвигать на должность премьера кандидатуру той из помаранчевых сил, которая победит в дружеской конкурентной борьбе. Это публичная договоренность, и отказ от нее вызывал бы непонимание электората”, - отметил эксперт.

О.ДОНИЙ также считает, что после утверждения Ю.ТИМОШЕНКО премьер-министром будет возникать вопрос выдвижения единого кандидата на следующих президентских выборах. “Но гарантии относительно единого кандидата, которые будут получены во время премьериады, не обязательно будут пролонгированы на все последующие два года”, - добавил он.

Председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир ФЕСЕНКО, в свою очередь, отмечает, что наиболее удобным и оптимальным вариантом для Президента является отсутствие на должности премьер-министра и Ю.ТИМОШЕНКО, и В.ЯНУКОВИЧА. “Наилучший вариант – что-то наподобие ЕХАНУРОВА. Это технический премьер, который в любое мгновение выполнит волю Президента», - считает он.

Директор Украинского отделения Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир МАЛИНКОВИЧ считает, что В.ЯНУКОВИЧ был бы удобнее для Президента. “В этой паре Президент отдал бы предпочтение ЯНУКОВИЧУ, однако сказать об этом он не может, поскольку политическая сила, которую он де-факто возглавляет, идет под лозунгом Помаранчевой революции. Были подписаны соответствующие договоренности с Ю.ТИМОШЕНКО”, - отметил он.

В то же время политолог считает, что В.ЮЩЕНКО хотел бы видеть на должности премьера “кого-то нейтрального типа ГАЙДУКА”. Однако, по словам В.МАЛИНКОВИЧА, Президенту не удастся “передавить” в этом плане Партию регионов.

По мнению политолога, если у БЮТ и НУ-НС не будет большинства, то тогда Президент скажет: «Мы очень хотели, Юлия Владимировна, чтобы вы стали премьером, но что поделаешь. Приходится идти на широкую коалицию», - сказал В.МАЛИНКОВИЧ.

Президент Украинской Академии политических наук Николай МИХАЛЬЧЕНКО считает, что поскольку Ю.ТИМОШЕНКО стоит жестко на позиции, что она должна быть премьер-министром, то здесь у Президента не остается места для политического маневра - Он будет вынужден поручить формирование правительства Ю.ТИМОШЕНКО. “Безусловно, в рядах «Нашей Украины» будут не довольны. Ничего не поделаешь. Это политический цунгцванг – нет других ходов”, - сказал он.

Президент Центра социальных исследований «София» Андрей ЕРМОЛАЄВ считает, что обе фигуры не удобны для Президента. В то же время, по мнению А.ЕРМОЛАЕВА, ситуация складывается так, что Ю.ТИМОШЕНКО может быть более выгодным партнером, чем В.ЯНУКОВИЧ.

По словам политолога, если этот парламент рассматривается как переходный, то Президенту сейчас выгодно иметь поддержку БЮТ и дать Ю.ТИМОШЕНКО возможность стать премьером.

Сама же Ю.ТИМОШЕНКО, по мнению А.ЕРМОЛАЕВА, рассчитывает на лидерство в новой «помаранчевой коалиции» и на должность премьера.

“ТИМОШЕНКО предложила формулу сотрудничества: коалиция в обмен на поддержку на президентских выборах. Но за эти два года - никаких досрочных выборов, никаких сокращений полномочий”, - сказал он.

А.ЕРМОЛАЕВ отметил, что Партия регионов будет готовиться к участию в президентских выборах 2009 года с целью победы, и такая стратегия конкурирует со стратегией В.ЮЩЕНКО. “А потому он будет ориентирован больше на ТИМОШЕНКО. Но судьба премьерства будет решена выборами, а не решением Президента”, - добавил он.

Как сообщалось, 25 сентября Президент В.ЮЩЕНКО допустил, что Ю.ТИМОШЕНКО может вернуться на должность премьер-министра Украины.